Tout le programme et les infos billetterie de la Folle Journée en région 2023 à La Roche-sur-Yon

Le Cyel 10 Rue Salvador Allende, 85000 La Roche-sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « http://www.legrandr.com »}]

JEUDI 26 JANVIER 2023

18h30 – Auditorium du CYEL (60’) – Entrée libre

Sophie Gaillot Miczka conférencière

“Les berceuses, voix de l’émotion”

Les premières notes de musique entendues sont souvent des berceuses, dont les mélodies agissent sur la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire de l’enfant. Découverte d’un répertoire aux formidables pouvoirs !

VENDREDI 27 JANVIER 2023

19h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Patrick Charnois saxophone

Sébastien Chauveau guitare

Olivier Delaire contrebasse

Arnaud Lechantre batterie

Christophe Laparre piano

“Midnight Mood”

Proposé par le quintet de jazz de l’équipe pédagogique du département Jazz et Musiques Actuelles du Conservatoire de La Roche-sur-Yon, ce programme vous donne l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les plus belles mélodies du répertoire jazz autour de la nuit : celles de Thelonious Monk, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Keith Jarrett ou encore Cole Porter.

20h30 – Le Manège (60’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel direction

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

Haydn : Symphonie n°8 en sol majeur “Le Soir”

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 8€

Marc Sezestre flûte traversière

Agnès Abadie hautbois

Fabrice Auger clarinette

Florence Collin, Julie Badeau violons

Loïc Massot alto

Stéphane Oster violoncelle

Tiphaine Macé contrebasse

Isabelle Vieille piano

“La nuit, une femme… : autour de Mel Bonis”

Elgar : Sérénade pour cordes

Elgar : Chanson de nuit et chanson de matin opus 15

Bonis : Soir et matin opus 76

Bonis : Sérénade opus 59

Bonis : Ronde de nuit, extrait de la Suite orientale

Bonis : Scènes de la forêt, extraits (Nocturne, À l’aube)

14h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Les Mille et une nuits”

De la même manière que Shéhérazade tisse des histoires les unes ou autres, nuit après nuit, pour tenir son époux en haleine et renouer ainsi sa confiance, Canticum Novum poursuit son travail consistant à tisser des liens entre les cultures. La toile résultant de ce travail minutieux nous conduit ainsi à travers la Perse des XIIe et XIIIe siècles, en s’inscrivant dans la continuité des répertoires explorés par l’ensemble.

15h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 12€

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

“Sérénade pour une nuit étoilée”

Mozart : Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 “Une Petite musique de nuit”

Herbert : Sérénade pour cordes en fa majeur opus 12

17h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Trio Pascal trio avec piano

Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle opus 148 D. 897

Schubert : Trio avec piano n°1 en si bémol majeur opus 99 D. 898

Introduit par le lyrique Notturno dont la douce mélodie s’élève, telle un hymne à la nuit, ce programme se poursuit avec le premier Trio avec piano dont le mouvement lent, tout de ferveur intime, se déroule sur un rythme tendrement berceur.

18h30 – Vendéspace (1h45) – 10€

Vendée cordes

Vincent Jaillet direction

Œuvres de Mendelssohn, Corelli, Bernstein, Mozart…

Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée

Marc Pinson direction

Œuvres de Berlioz, Grabowski, Saurer

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Nestico : Out of the Night

Monk : Round Midnight

Nelson : Stolen Moments

Miller : Moonlight Serenade

Shorter : Children of the Night

Metheny : Every Summer Nights

Gillepsie : A Night in Tunisia

La nuit est naturellement très présente dans le jazz : laissez-vous entraîner par les musiciens du Big Band de l’Université Frédéric Chopin à la redécouverte de pages célèbres de Glenn Miller, Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie…

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil départemental de Vendée, dans le cadre d’un projet avec les écoles de musique du département.

18h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestres à cordes cycle 1

Tiphaine Macé, Stéphane Oster, Loïc Massot direction

Œuvres de Caponegro, Wiggins et Phillips

Orchestre à cordes cycle 2

Tiphaine Macé, Stéphane Oster, Loïc Massot direction

Œuvres de Labrie, O’Loughlin et Mozart

20h30 – Auditorium du CYEL (60’) – 10€

Vox Clamantis

Jaan-Eik Tulve direction

Rachmaninov : Les Vêpres

Chef-d’œuvre de la musique liturgique orthodoxe, les Vêpres de Rachmaninov sont de ces œuvres qui transportent et élèvent l’âme. Les vêpres étaient à l’origine chantées entre six heures du soir et neuf heures du matin, aux veilles des fêtes importantes de l’Église orthodoxe ; tirant parti de la somptueuse palette de couleurs offerte par le chœur, Rachmaninov compose quinze magnifiques cantates qui toutes, se distinguent par la richesse de la texture sonore et la variété des procédés d’écriture. Une occasion rare de découvrir ce sommet de l’art choral russe.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

10h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestre Symphonique 3ème cycle du Conservatoire

Xavier Jamin direction

Œuvres de Moussorgski, Márquez et Porter

11h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Ensembles trombones, tubas et bassons du Conservatoire

Marc Pinson direction

Berlioz : Marche au supplice, extrait de la Symphonie fantastique

Orchestre d’harmonie du Conservatoire

Marc Pinson direction

Œuvres de Mendelssohn, John, Vlak…

13h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 8€

Cécile Évrot chant flamenco

Helena Cueto danse flamenco

EnsemblEnScène ensemble des professeurs des Conservatoires de Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon

Stéphane Oster direction

De Falla : L’Amour sorcier, version originale pour petit ensemble

Ce chef-d’œuvre de Manuel de Falla transporte l’auditeur dans l’univers des gitans d’Andalousie, cher au cœur des compositeurs espagnols. Musique âpre et envoûtante dont la spontanéité n’a d’égale que la sensualité, l’œuvre se déroule dans une atmosphère de superstition et de sorcellerie : débutant la nuit dans l’antre des gitans, l’action se poursuit autour du feu avec une succession de danses ; mais aux premières lueurs de l’aube, les sortilèges de la nuit s’évanouissent…

15h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 8€

Frank Braley piano

Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones

Piazzolla/Voirpy : Histoire du tango

Tchaïkovski/Herrouët : Casse-Noisette

Après l’emblématique Histoire du tango d’Astor Piazzolla qui met en lumière la vie sulfureuse des noctambules de Buenos Aires, une version inédite du chef-d’œuvre de Tchaïkovski, page célèbre évoquant la transformation nocturne de Casse-Noisette en un prince bataillant contre le Roi des rats.

16h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Raphaëlle Moreau violon

Célia Oneto Bensaid piano

Lili Boulanger : Nocturne et Cortège

Ravel : Sonate pour violon et piano en sol majeur

Debussy : Sonate pour violon et piano

C. Schumann : Trois Romances pour violon et piano opus 22

18h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 4€

Bruno Rigutto piano

“Chopin parle aux étoiles”

Chopin : Nocturnes

19h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Motion Trio trio d’accordéons

Mozart : Une Petite Musique de nuit

Beethoven : Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”, mouvement lent

Saint-Saëns : Danse macabre

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen

Schumann/Motion Trio : Traumerei Time

Motion Trio : Libertin Tango

Massenet : Méditation de Thaïs

Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, extrait d’Orphée aux enfers

Canticum Novum © Pierre Grasset