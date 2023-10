SOIREE DUB EVOLUTION: RAS ABUBAKAR + RAAVNI + PANGO DJ SET LE CYCRIEN’S Nivillac, 25 novembre 2023, Nivillac.

SOIREE DUB EVOLUTION: RAS ABUBAKAR + RAAVNI + PANGO DJ SET Samedi 25 novembre, 22h00 LE CYCRIEN’S

RAS ABUBAKAR

Ras Abubakar est le sélecteur et le maître de cérémonie de la Sono Mondiale. Il fait partie du sound system Zion Gate Hi-Fi. L’idée est d’élargir le style des sélections en passant du reggae à la soul, du ska à la cumbia, du konpa au calypso, du funk à l’afrobeat tout en procédant de la même manière qu’un sound system reggae roots ; c’est à dire une seule platine, un pré-amp, une chambre d’écho et une sirène. L’objectif est de voyager autour du monde avec toutes les musiques qui groovent.

RAAVNI

Une musique puissante où les vibrations infusent dans un style «Electro Dub» proche de la «Trance tribale», propice à la danse et au voyage intérieur. Il affectionne tout particulièrement le Dub et l’Electro : des styles en mouvements, nourris par les bases solides des pionniers et l’expérimentation sonore actuelle. Compositeur, producteur et multi-instrumentiste, il met en avant son instrument traditionnel aborigène (Australie) revisité dans une version accordable, à coulisse : le didgeridoo « Woodslide ». En perpétuelle recherche de vibrations sonores, Raavni affectionne tout particulièrement la scène, où sa performance Live vous emporte ! Il a déjà partagé la scène avec Panda dub, High Tone, Hilight Tribe… dans des festivals français, des scènes de l’Ouest (Stéréolux, Le Vip , le Warehouse) et même en Nouvelle-Calédonie.

PANGO DJ SET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T22:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

soundsystem reggae dub