ROSE PRALINE LE CYCRIEN’S Nivillac Catégories d’Évènement: Morbihan

Nivillac ROSE PRALINE LE CYCRIEN’S Nivillac, 24 novembre 2023, Nivillac. ROSE PRALINE Vendredi 24 novembre, 21h00 LE CYCRIEN’S ROSE PRALINE

Se gargarise du passé

S’amuse du futur

Se délecte du présent

Tel l’optimiste

Ils scrutent les abîmes

Sourire aux lèvres

Fleur au fusil

Tambour battant

Apprendre à dire non

Savoir dire oui

Bandcamp

Facebook LE CYCRIEN’S 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://rosepraline.bandcamp.com/album/rose-praline »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rosepralinemusic/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00 rock praline Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu LE CYCRIEN'S Adresse 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac Ville Nivillac Departement Morbihan Lieu Ville LE CYCRIEN'S Nivillac latitude longitude 47.562113;-2.21807

LE CYCRIEN'S Nivillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nivillac/