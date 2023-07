Conférence : « Le Village d’art de Chomo : un rêve bâti au cœur de la forêt » par Roberta Trapani Le Cyclop Milly-la-Forêt, 16 septembre 2023, Milly-la-Forêt.

Conférence : « Le Village d’art de Chomo : un rêve bâti au cœur de la forêt » par Roberta Trapani Samedi 16 septembre, 14h00 Le Cyclop Entrée libre. Réservation conseillée par mail ou par téléphone.

Au moment des Journées Européennes du Patrimoine, et en parallèle à l’ouverture au public du village d’Art Préludien de Chomo (site d’art brut à Achères-la-Forêt), l’association invite Roberta Trapani, docteure en histoire de l’art et spécialiste de l’art brut et de l’architecture sans architectes. La conférence s’attachera à faire découvrir les paradis fantastiques de Chomo, Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle.

En partenariat avec l’association des Amis de Chomo et Patrimoines irréguliers de France.

Le Cyclop Le Bois des Pauvres 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01 64 98 95 18 http://www.lecyclop.com [{« type »: « email », « value »: « association@lecyclop.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164989518 »}] Pour connaître Le Cyclop, il faut pénétrer sa tête, s’inviter dans son esprit. C’est un autre univers qui s’y révèle, plein d’intimité et d’amitié, entre musée d’art et musée d’histoire, à la fois grave et plein d’humour. Lorsque le monstre mythologique se réveille, se met en marche et gronde, le visiteur est invité à une expérience d’art total. Visuel, tactile et sonore, il y verra sculptures, peintures et pièce de théâtre s’animer. Jean Tinguely, sa femme Niki de Saint Phalle et leurs amis commencèrent le chantier de construction en 1969. De nombreux artistes collaborèrent, dans une ambiance familiale et festive. Sans autorisation et avec leurs propres fonds, ils travaillèrent à partir de matériaux recyclés. Mais cette œuvre provocatrice était régulièrement vandalisée, et Jean Tinguely choisit d’en faire don à l’État français en 1987. Achevé 25 ans après les premiers travaux, Le Cyclop est inauguré et ouvert au public en 1994. Parking situé à 200m (chemin piétonnier ensuite). Le Cyclop est situé dans le prolongement du N°66 de la rue Pasteur, côté bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Le Cyclop de Jean Tinguely, coté Est. La face aux miroirs de Niki de Saint Phalle, 1987-1991. @CNAP/PhotoMarcDomage