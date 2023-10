Lecture performée et projection du nouveau film de Sophio Medoidze Le Cyclop de Jean Tinguely Milly-la-Forêt, 14 octobre 2023, Milly-la-Forêt.

L’Association Le Cyclop est heureuse de vous inviter à la lecture performée Andropov’s Ears (Les Oreilles d’Andropo_v) suivie la projection du nouveau film de Sophio Medoidze _Hail Medea (Je vous salue Medée), samedi 14 octobre 2023 à 20h30.

Sophio Medoidze nous parlera d’un monument de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Monument soviétique aujourd’hui démoli, dédié à Youri Andropov, chef du KGB et dirigeant de l’URSS au début des années 1980, ce monument reçoit une nouvelle vie dans le récit fictif de l’artiste à l’image d’une résistance personnelle.

À la suite de cette performance, nous vous projetterons un film court produit par l’Association Le Cyclop : Hail Medea (Je vous salue Médée). Médée règne sur l’ancien Royaume de Colchide, au cœur de la Géorgie contemporaine. L’artiste-réalisatrice Sophio Medoidze revient sur cette figure mythologique et sur les grottes historiques du sud de la Géorgie, habitées par cette présence féminine.

Le Cyclop de Jean Tinguely 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 0164989518 https://www.lecyclop.com 22,50 mètres de haut et 350 tonnes d’acier… Le Cyclop est une œuvre sculpturale monumentale qui trône dans les bois de Milly-la-Forêt (Essonne, Île-de-France). Réalisée par Jean Tinguely avec le concours de sa femme Niki de Saint Phalle et de leurs amis artistes (Bernhard Luginbühl, Rico Weber, Daniel Spoerri…), c’est une immense tête sans corps, étincelante de miroirs, avec un œil unique, une bouche d’où ruisselle de l’eau sur une langue toboggan, une oreille qui pèse une tonne… Elle abrite en son centre un univers surprenant qui se découvre au fil d’un parcours labyrinthique ponctué d’œuvres et de curiosités à la fois graves et pleines d’humour : des sculptures sonores, un petit théâtre automatique, une machinerie aux engrenages de ferraille… Dada, Nouveau Réalisme, Art cinétique et Art brut : quatre mouvements artistiques se côtoient dans cette œuvre d’une grande richesse. Aussi appelé « La Tête » ou « Le Monstre dans la forêt », Le Cyclop est un monument unique dans l’histoire de l’art. Mais c’est avant tout le fruit d’une aventure collective, tissée de liens d’amitié, une utopie réalisée au cours de nombreuses années par « une équipe de sculpteurs fous » réunie autour de la personnalité de Jean Tinguely. Le Cyclop est situé dans le prolongement du n°66 rue Pasteur (côté bois). Depuis Paris Autoroute A6 Sortie 13 « Milly-la-Forêt » direction Milly. Au rond-point en arrivant à Milly direction Étampes (D 837) 200 mètres plus loin emprunter sur la droite le chemin fléché « Le Cyclop » jusqu’au parking puis prendre le chemin piétonnier.

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

