Le cycle « Les Travestis au cinéma » à la Cinémathèque française Cinémathèque française Paris, mercredi 27 mars 2024.

Du mercredi 27 mars 2024 au mercredi 10 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

Quand l’acteur se déguise en femme…

Un siècle de comédies, de drames et de thrillers, 100 ans de masques, de maquillages, de perruques, de bas résilles et de porte-jarretelles. Où l’on croisera Buster Keaton, Tony Curtis et Jack Lemmon, Ed Wood et ses pulls mohair, Dustin Hoffman et Robin Williams, ainsi que quelques grandes signatures – Howard Hawks, Tod Browning, Brian De Palma, Billy Wilder, Sydney Pollack ou Éric Rohmer – qui tous ont su jouer du travestissement comme métaphore du cinéma et de ses simulacres. Une programmation établie par Noël Herpe, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Travestissons-nous (Capricci).

Temps forts

« Allez coucher ailleurs » d’Howard Hawks : jeudi 28 mars

« Les Amours d’Astrée et de Céladon » d’Eric Rohmer : samedi 30 mars

« Madame Doubtfire » de Chris Columbus : lundi 1er avril

« Triple Echo » de Michael Apted : jeudi 4 avril

« C’est l’homme » de Noël Herpe : mercredi 10 avril

La programmation complète est en ligne

Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012

Contact : https://www.cinematheque.fr/article/2119.html https://www.cinematheque.fr/cycle/les-aventures-du-travesti-au-cinema-1220.html

Blue Wolf / 20th Century Fox Le cycle « Les Travestis au cinéma » à la Cinémathèque française