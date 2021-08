Le Cycle des Veilleurs de Joanne Leighton Maison du Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands, 2 octobre 2021, Bagnolet.

du samedi 2 octobre au dimanche 2 octobre 2022 à Maison du Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands

**Une création monumentale ouverte à toutes et tous** —————————————————– _Le Cycle des Veilleurs_ de Joanne Leighton, est une œuvre chorégraphique, fédératrice, tissant des liens entre les citoyens et ouverte au plus grand nombre. Avec cette performance participative créée dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la chorégraphe propose aux habitants de « veiller » chaque matin et chaque soir, une heure au lever du soleil et une heure au coucher du soleil, depuis un point culminant. Piloté par la Maison populaire, Le Cycle des Veilleurs se déroule du 2 octobre 2021 au 2 octobre 2022 à la Maison du Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands, entre Montreuil et Bagnolet. Un objet-abri unique est créé spécialement, conçu par le designer et scénographe Benjamin Tovo, sur le toit de la Maison du Parc. Une création de Joanne Leighton. Performance portée collectivement par WLDN / Joanne Leighton, la Maison Populaire de Montreuil et l’Atelier de Paris/ Centre de Développement Chorégraphique National, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris. Avec le soutien du Paris Réseau Danse (Atelier de Paris/CDCN, L’étoile du nord-scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse, micadanses/ADDP et Le Regard du Cygne/AMD XXe), de la Direction générale de la création artistique – Ministère de la Culture, de la Région Ile-de-France et de la Ville de Montreuil. Dans le cadre de la Nuit blanche Métropolitaine.

Gratuit sur inscription – Les horaires précis des veilles sont à retrouver sur le site internet dédié (les veilles d’1 h débutent chaque matin à l’heure du lever du soleil et chaque soir 1 h avant le coucher du soleil.)

Chaque jour, durant une année, au coucher et au lever du soleil, un·e habitant·e de la métropole vient veiller sur la ville depuis un point culminant de celle-ci.

Maison du Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:27:00 2021-10-02T19:27:00;2022-10-02T07:51:00 2022-10-02T08:51:00