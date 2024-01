Le cycle de vie d’un ordinateur Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mardi 12 mars 2024.

Le cycle de vie d’un ordinateur ATELIER MULTIMÉDIA proposé par l’Espace multimédia de la médiathèque du Bois fleuri Mardi 12 mars, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Participation gratuite sur réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T15:00:00+01:00 – 2024-03-12T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T15:00:00+01:00 – 2024-03-12T16:30:00+01:00

Dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage numérique (Digital Cleanup Day) et la collecte numérique citoyenne organisée par Bordeaux Métropole.

Découvrez le cycle de vie d’un ordinateur de l’extraction de minerais rares pour sa fabrication jusqu’à sa fin de vie et les méthodes de revalorisation comme le reconditionnement.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier multimédia