Le cycle de la vie et de la matière Médiathèque des Chartreux, 23 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Le cycle de la vie et de la matière

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 23 mars à 17:00

Deviens un super héros de l’environnement et apprend les bons gestes pour protéger ta planète! Cet atelier ludique animé par PIKPIK environnement a pour but de présenter le cycle des plantes (germination, vie, nutrition, décomposition) en définissant la notion de biodégradabilité et de déchets organiques et de sensibiliser les enfants au compostage grâce à l’observation à la loupe du «petit peuple» vivant dans le compost. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Sur inscription au 01 41 23 81 62.

Initiation au recyclage, dès 6 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



