Am Stram Gram – Cie née d’un doute Le Cuvier de Feydeau, 12 mai 2023, Artigues-près-Bordeaux. Am Stram Gram – Cie née d’un doute Vendredi 12 mai, 19h00 Le Cuvier de Feydeau Plein : 12€ Réduit 6€ : sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture, + de 65 ans Gratuit pour détenteurs de la Carte Jeunes. Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers le jeu, on pose les jalons de sa façon d’être au monde. En inventant une histoire, en construisant un décor, une cabane, en imaginant un voyage ou un paysage, on écrit un peu de soi. La Cie Née d’un doute explore dans « Am Stram Gram » les jeux d’enfants pour mettre en lumière le grand jeu des relations et de la construction de chacun dans cette déroutante humanité.

A partir des éléments d’un cube métallique, à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, les artistes développent un langage corporel ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le parkour et les portés acrobatiques. Manipulant tour à tour le métal, le bois et le corps vivant, accumulant, assemblant, démontant et peut-être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre…

À partir de 5 ans

À partir de 5 ans

Durée : 40 min

Le Cuvier de Feydeau
Avenue de l'île de France – 33370 Artigues-Près-Bordeaux

