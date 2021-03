Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Le Cul des Anges En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Le Cul des Anges En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 5 juin 2021-5 juin 2021, Queaux. Le Cul des Anges

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 5 juin à 19:00

Le Cul des Anges —————- ### Récital poétique.. Cela aurait tout aussi bien pu s’appeler « chansons impossibles », puisqu’il est question de mettre des poèmes hors d’eux-mêmes, de les baigner dans la musique pour savoir s’ils y nagent ou s’y noient. Dans ce bain on entendra Pessoa, Villon, Quignard, Morrison (Toni, pas Jim), Beckett, Rigaud, Poujol, Pallaro, tous ces gens qui, à n’en pas douter, l’ont touché, le cul des anges. **Avec :** **Emmanuelle Bouriaud** / Alto et chant **Anne Dussidour** / Plein de trucs et chant **Hervé Rigaud** / Guitare et chant.

Entrée libre,réservation conseillée

Cela aurait tout aussi bien pu s’appeler « chansons impossibles », puisqu’il est question de mettre des poèmes hors d’eux-mêmes, de les baigner dans la musique pour savoir s’ils y nagent ou s’y noient. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T19:00:00 2021-06-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux