Les Chœurs de France chantent Musicals 24 et 25 novembre Le Cube

Quand on vous dit « Comédies Musicales », à quoi pensez-vous ?

« West Side Story » ? « Le Roi Lion » ?

Après le succès de « GÉNÉRATIONS GOLDMAN » avec plus de 30 000 spectateurs en 2022, les Chœurs de France vous présentent leur nouveau spectacle :

« MUSICALS, UNE VIE DE COMÉDIES MUSICALES » en tournée dans toute la France.

Accompagnés de la troupe K-Danse et d’un orchestre live, les choristes des Chœurs de France reprendront les plus grands succès des comédies musicales. De « Singin’ in the Rain » à « The Greatest Showman » en passant par « Starmania » et « Mamma Mia! »

Préparez-vous à une expérience musicale inoubliable !

Un spectacle émouvant, coloré et scintillant, à ne manquer sous aucun prétexte…

Réservations et renseignements www.choeurs-de-france.fr

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/

Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes.

Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc.

Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00