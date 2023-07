Théâtre – J’ai envie de toi Le Cube Villenave-d’Ornon, 4 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Théâtre – J’ai envie de toi Samedi 4 novembre, 20h30 Le Cube Tarif : 20 €.

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto…

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements…

Créée en 2019 au Théâtre Fontaine, cette première comédie de Sébastien Castro est plus qu’une réussite, un chef d’œuvre ! Les quiproquos s’enchaînent et les personnages se multiplient dans un joyeux délire. Nommée Meilleure comédie aux Molières en 2020, c’est une tornade de rires qui fait entrer ce nouvel auteur dans la cour des grands.

Le Cube chemin Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-des-salinieres.tickandlive.com/reserver/jai-envie-de-toi-11/61661 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

théâtre divertissement