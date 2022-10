MEET FRED • HIJINX THEATRE & BLIND SUMMIT Le Cube Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Tout public • Durée : 1 h 20 • Tarifs : 10 € et 6 €

Théâtre de marionnettes, en anglais surtitré handicap visuel;handicap psychique;handicap moteur vi;pi;mi Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu’à 1554 personnes en configuration debout. Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes. Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc. Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge. Fred voudrait être un gars normal, connaître le grand amour, avoir un travail, gagner de l’argent, être beau, fort et entouré d’amis… Seulement voilà, Fred est une marionnette de tissu. La dure réalité de la vie rattrape Fred. Le gouvernement vient de réviser à la baisse l’allocation qu’il recevait. Devra-t-il licencier un de ses manipulateurs ? De rendez-vous absurdes à Pôle Emploi en fêtes débridées, de situations cocasses en tentatives ratées, il lutte au quotidien contre les préjugés. Avec « Meet Fred », la compagnie galloise Hijinx Theatre & Blind Summit ne manque ni de dérision, ni de mordant et permet d’aborder avec sensibilité et humour des questions de société notamment les difficultés de personnes en situation de handicap. Représentation scolaire à 14 h 30 + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

2023-03-09T14:30:00+01:00

2023-03-09T22:00:00+01:00

