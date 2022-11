Alegria Festival Bordeaux Le Cube Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu’à 1554 personnes en configuration debout. Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes. Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc. Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge. Alegria est un mot espagnol qui se traduit par bonheur, allégresse, jubilation, extase…. Rien que ça !!! Des artistes internationaux vous donnent RDV à Bordeaux Au programme du 9 au 12 février 2023, de 19 h à 04 h 4 Soirées

3 Sociales

30h de Workshops Kizomba et Bachata

1 After Retrouvez le programme complet du festival sur leur Facebook

