LES FORAINS, BALLET URBAIN Le Cube, 26 janvier 2023, Villenave-d'Ornon.

Tout public • Durée : 1 h 10 • Tarifs : 25 € et 18 €

Danse Hip-Hop avec la Cie révolution I Anthony Egéa handicap visuel;handicap psychique;handicap moteur vi;pi;mi

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu’à 1554 personnes en configuration debout. Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes. Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc. Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge.

Anthony Egéa reprend le ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur la musique d’Henri Sauguet et lui insuffle un sacré coup de jeune !

Huit danseurs de hip hop livrent une parade foisonnante portée par la musique symphonique de Sauguet, enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges et les délires électroniques de Franck2Louise.

Se déploie sous nos yeux un univers baroque, inspiré des Freaks et du cirque contemporain, qui célèbre la jeunesse et la danse !

Anthony Egéa nous livre un dialogue réjouissant et survitaminé entre invention et répertoire.

+ d'infos 05 57 99 52 24



