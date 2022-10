Goûter de Noël des seniors Le Cube, 14 décembre 2022, Villenave-d'Ornon.

Goûter de Noël des seniors Mercredi 14 décembre, 14h30 Le Cube

Sur réservation

Inscrivez-vous et retrouvons nous ! handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique mi;vi;pi

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un moment de fête offert par la Municipalité et organisé par le CCAS.

N’oubliez pas de vous inscrire :

A la salle Saint-Georges (à côté du CCAS, parking du collège du Pont-de- la-Maye), UNIQUEMENT les jours suivants :

le mardi 11 octobre de 9 h à 12 h 30

le jeudi 20 octobre de 13 h à 16 h 15

Pour participer à ce goûter, vous devez avoir 65 ans ou plus, être Villenavais(e) et résider sur la commune. Lors de l’inscription, vous devez présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (excepté avis d’imposition).



