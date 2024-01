MOI, PHEDRE LE CUBE Villenave D Ornon, 16 mai 2024, Villenave D Ornon.

Les classiques, c’est fantastique !Ici, le théâtre contemporain revisite notre patrimoine dans une proposition d’une beauté saisissante, totalement glamour. C’est une déclaration d’amour au théâtre et à ses interprètes. Seule en scène, la comédienne Roxane Brumachon donne à voir dans un même mouvement, Phèdre le personnage, nous racontant comment on aborde ce rôle brûlant et démesuré. Moi, Phèdre est le récit vibrant de cette recherche, un témoignage au plus près de la réalité du travail de création, ou le théâtre prend corps.Création 2020 de la Compagnie Le Glob.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33