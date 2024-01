DE LA RUE AUX JEUX OLYMPIQUES LE CUBE Villenave D Ornon, 11 avril 2024, Villenave D Ornon.

Breaking good !Avec le breaking, le hip-hop fera son entrée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène, en direction de ceux et celles chez qui cette culture a toujours trouvé le plus d’écho : les jeunes générations. Les danseurs de la compagnie retracent les grands moments de ce mouvement culturel et artistique. De la rue aux Jeux Olympiques raconte l’épopée d’une culture qui mélange les styles, forme et transforme les danses et prône des valeurs essentielles et universelles : respect, persévérance, dépassement de soi et ouverture d’esprit.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33