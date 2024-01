MARYLIN LE CUBE Villenave D Ornon, 4 avril 2024, Villenave D Ornon.

PoupoupidouDeux mois avant sa mort, Marylin Monroe enregistre chaque jour une confession intime destinée à son psychiatre. C’est cette intimité que le spectacle met en scène, accompagnée de 2 musiciens au piano et à la contrebasse. On entend son chaos intérieur, mais aussi son humour et sa folle espérance en des jours meilleurs ! Nouvelle création de la Compagnie Le Glob. Des portraits de femmes en combattantes fragiles, boxeuses sentimentales, loin des icônes figées par la pop culture ou la littérature académique.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33