SAINT-PATRICK LE CUBE Villenave D Ornon, 16 mars 2024, Villenave D Ornon.

GWENNYN « Immram » – La Bretagne chevillée au corps.La voix de Gwennyn vous emplit et vous transporte. Loin. Très loin. Au-dessus des falaises et des océans. Pure et aérienne, elle épouse les flots sonores, ensorcelle les forêts denses, et parfois se fait tellurique. Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse identitaire et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Véritable ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne : une musique actuelle, inspirée, libre de ses mouvements. Pour ce spectacle intitulé Immram, Gwennyn nous embarque pour une odyssée celtique à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions battus par les grands vents d’Ouest.HAMON MARTIN DUO L’inventivité au service du trad.Artisans d’une musique bretonne affranchie, Erwan Hamon et Janick Martin affichent un penchant avéré pour les chemins buissonniers. Leur complicité musicale absolue et près de 30 ans de scène commune ont fait de ce duo une référence incontournable des nouvelles musiques trad’ en Europe. L’association accordéon- bombarde (ou flûte traversière) se fait subtile, élégante, raffinée. Virtuoses humbles et aventureux, Erwan et Janick aiment suivre les détours qu’inspirent le désir, le doute et la curiosité et qui les ramènent toujours aux sources les plus vives de leur créativité.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33