VERTUMNE LE CUBE Villenave D Ornon, 7 mars 2024, Villenave D Ornon.

Chansons bricolées.Drôle de garçon que ce chanteur qui s’impose dès ses vingt ans, qui s’adonne à la trentaine au télé-crochet puis se lance dans cette idée folle : plus de deux ans de tournée à pied en solo. Aujourd’hui, ils sont trois sur scène. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, mais qui installe avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33