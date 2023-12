L’AMBITION D’ETRE TENDRE LE CUBE Villenave D Ornon, 26 janvier 2024, Villenave D Ornon.

Du souffle et de la terre.L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée. Deux musiciens et trois danseurs s’associent pour une performance en forme de spirale qui nous mène à la transe. Cette pièce nous offre un précieux instant de puissance et d’abandon. La musique mêle électro et instruments anciens. Elle enveloppe les danseurs comme une seconde peau laissant apparaître un imaginaire hors du temps, en suspension entre archaïsme et gestes contemporains.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33