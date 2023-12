VOLE EDDIE, VOLE ! LE CUBE Villenave D Ornon, 13 janvier 2024, Villenave D Ornon.

Eddie l’Aigle : les JO sinon rien Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux » « le Moche », a douze ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre à la télévision les jeux olympiques d’hiver. C’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement sportif mondial.Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays ou les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ? Vole Eddie, vole ! retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun. Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33