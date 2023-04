Salon du cadeau artisanal – Fêtes des Mères et des Pères Le Cube Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

Salon du cadeau artisanal – Fêtes des Mères et des Pères Le Cube, 26 mai 2023, Saint-Gaudens. Salon du cadeau artisanal – Fêtes des Mères et des Pères 26 – 28 mai Le Cube Entrée libre Animations gratuites pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Vendredi à 17h30 : fabrique « tes bombes de graines ».

Samedi à 14h : fabrique ton « Kokedama ».

Dimanche 14h : « dessine ta carte à planter ».

Pour les adultes 4 accès SPA à gagner gratuitement.

Photo enfants-parents offerte (offre limitée à 50 photos par jour). Le Cube 2 place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Foirail Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.cagire-events.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T11:00:00+02:00 – 2023-05-26T19:00:00+02:00

2023-05-28T11:00:00+02:00 – 2023-05-28T19:00:00+02:00 Salon du cadeau artisanal – Fêtes des Mères et des Pères cagire-events

