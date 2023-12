FESTIVAL BOUGE TON CUBE LE CUBE Lauzach Catégorie d’Évènement: Lauzach FESTIVAL BOUGE TON CUBE LE CUBE Lauzach, 23 mars 2024, Lauzach. Festival “BOUGE TON CUBE” le vendredi 22 et samedi 23 mars 2024 à l’espace culturel « Le Cube » à Lauzach (56).Concert organisé par l’association La Fabrique .PROGRAMMATION : STORM ORCHESTRA (rock Modern )KNUCKLE HEAD (Metal / Blues) SILMARILS ( Rock)

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE CUBE
Rue du Pré Fleuri
56190 Lauzach

