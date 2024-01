FESTIVAL BOUGE TON CUBE LE CUBE Lauzach, 22 mars 2024, Lauzach.

Festival “BOUGE TON CUBE” le vendredi 22 et samedi 23 mars 2024 à l’espace culturel « Le Cube » à Lauzach (56).Concert organisé par l’association La Fabrique PROGRAMMATION : QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE (Rock Garage)KOMODRAG AND THE MOUNODOR (Rock 70’s)F.F.F (Rock Fonck)

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CUBE Rue du Pré Fleuri 56190 Lauzach 56