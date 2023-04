Soirée des Réussites LE CUBE, 25 mai 2023, Grasse.

Soirée des Réussites Jeudi 25 mai, 18h30 LE CUBE Entrée libre sur inscription au préalable

Organisation d’un événement qui va présenter des parcours réussis de bénéficiaires du PLIE. Cet événement va réunir des institutions, des entreprises, des acteurs sociaux et des bénéficiaires. Une vidéo est en cours de préparation sur ces parcours, le rôle du PLIE et la mise en valeur du travail en commun sur l’emploi et l’insertion des publics fragiles.

LE CUBE 7 AVENUE MICHEL CHEVALIER GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jfpiovesana@paysdegrasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0497011100 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pliepaysdegrasse.com/ »}]

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T21:30:00+02:00

