Visite du nouveau pôle culturel le Cube avec l’architecte du projet. Visite proposée par l’agglomération Roissy Pays de France, en partenariat avec la Ville de Garges-lès-Gonesse, le Cube Garges et l’agence d’architecture et d’urbanisme archi5.

Le Cube 38 avenue du Général de Gaulle 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 93 82 83 https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/votre-reseau-de-mediatheques/les-mediatheques-du-reseau/garges-les-gonesse-mediatheque-intercommunale-elsa-triolet [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 93 82 83 »}] Le Cube est un centre culturel ouvert en 2023 et installé dans un bâtiment construit par l’agence d’architecture et d’urbanisme archi5. C’est un pôle d’innovation culturelle interdisciplinaire et numérique regroupant six équipements de 8 000 m2. Il contient notamment une médiathèque intercommunale proposant plus de 60 000 documents (livres, presse, CD, DVD, ressources numériques) dans un espace de 2 000 m² distribué en 4 plateaux thématiques, baignés de lumière : enfance, fiction, arts & loisir, connaissance. RER D, arrêt Garges – Sarcelles. Puis Bus 133, arrêt Le Cube Garges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

JY Lacôte – CARPF