Soirée des futurs Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, vendredi 12 janvier 2024.

Soirée des futurs Vernissage de l’exposition Néo-matérialités & Spectacle Algorithme Vendredi 12 janvier, 17h00 Le Cube Garges Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T17:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T17:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Dès 17h : Visites guidées de l’exposition Néo-matérialités par les médiatrices et médiateurs du Cube Garges

18h : Projection du court-métrage Les jardins cybernétiques de Donatien Aubert et échanges avec le réalisateur

19h : Cocktail dînatoire

20h : Spectacle Algorithme

21h20 : Séances de voyance avec une medium

Exposition Néo-matérialités

Notre environnement est sujet à de profondes mutations avec le développement des biotechnologies et de l’Intelligence artificielle. Ces nouvelles technologies produisent désormais des versions alternatives de la nature ou du passé, nous permettant de faire l’expérience de paysages, d’odeurs et de sons disparus, ou non encore advenus. Face à ce constat, les artistes-chercheurs proposent aujourd’hui de nouvelles expériences sensibles, qui seront peut-être généralisées dans un futur proche.

Cette exposition présente leurs travaux, et se compose autour de trois axes principaux : la découverte d’une nature simulée artificiellement, la régénérescence d’objets et de matière vivante disparus il y a longtemps, et des créations de design et de mode faisant appel au biomimétisme ou des matériaux bio-sourcés.

Exposition jusqu’à fin juillet 2024.

Artistes :

Donatien Aubert – Eva Baudry – Kory Bieg – Amy Brener – Carl Emil Carlsen – Mélanie Courtinat – Côme Di Meglio – Brion Gysin – Michael Hansmeyer – Nicolas Michel – Thomas Pausz – Céline Pelcé – Sabrina Ratté – Recycle Group – Chloé Rutzerveld – Florian Sumi – Rihards Vitols – Wang & Söderström – Xenoangel – Yin Yu

Spectacle Algorithme

Dans l’esprit de Black Mirror, ce spectacle est une invitation à réfléchir à l’isolement et à la déconnexion du réel, sans condamner les nouvelles technologies. Bien utilisées, elles sont la base de la transmission, de l’échange à travers le monde.

Ce spectacle met en scène une femme de trente ans dépendante des nouvelles technologies qui rythment son quotidien : ordinateur, tablette, portable, enceinte connectée. Soudain, le fantastique surgit, et le futur et la science fiction deviennent sa réalité.

Cie les 7 fromentins

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France