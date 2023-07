La Belle et la Bête Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise La Belle et la Bête Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 16 décembre 2023, Garges-lès-Gonesse. La Belle et la Bête Samedi 16 décembre, 18h00 Le Cube Garges Belle se sacrifie pour sauver son père condamné à mort. La Bête épargne la Belle et lui intime de vivre à ses côtés dans son château. Progressivement, la Belle découvre que, derrière l’apparence monstrueuse de la Bête, se cache un homme en souffrance victime d’un sortilège. Ce spectacle, mêlant danse, escrime et projection vidéo, est une réinterprétation du célèbre conte La Belle et la Bête. Il nous projette dans un univers fantastique où les vertus de l’âme se retrouvent confrontées aux démons des apparences. L’héroïne, derrière sa naïveté supposée, s’attache aux vérités du cœur, celles qui permettent de se frayer un chemin dans l’obscurité. Créé au Festival d’Avignon 2023. Pour la première fois en Île-de-France ! Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-belle-et-la-bete-5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

