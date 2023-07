3ème oeil – Lumière invisible Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 13 décembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

3ème oeil – Lumière invisible Mercredi 13 décembre, 14h30, 16h00 Le Cube Garges Gratuit, sur inscription

Le Cube Garges propose une programmation destinée aux personnes mal-voyantes, qui maisreste ouverte à toutes et tous. Comment la danse peut-elle être ressentie plutôt que simplement observée par le spectateur ? En partenariat avec la Fabrique de la danse, Le spectacle Lumière invisible repose sur un processus de création chorégraphique novateur, puisant son inspiration dans les handisports et les valeurs olympiques et paralympiques. Ensuite, Phosphène sera projeté (30 minutes), unfil pour paupières closes et son spatial.

Co-production Le Cube Garges x La Fabrique de la Danse

