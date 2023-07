La mort grandiose des marionnettes Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 6 décembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

La mort grandiose des marionnettes Mercredi 6 décembre, 14h30 Le Cube Garges De 2,50 € à 10 €

Ce spectacle macabre, teinté d’humour noir et de burlesque, nous plonge dans une succession d’aventures héroïques. Des marionnettes, dont la vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts aussi certaines que farfelues, rendront leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir. Une incroyable inventivité, menée par une troupe d’artistes canadiens délirants et audacieux.

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-mort-grandiose-des-marionnettes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T15:40:00+01:00

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T15:40:00+01:00

Spectacle Marionettes

©A D Zyne