M51 Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 2 décembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

M51 Samedi 2 décembre, 18h00 Le Cube Garges Spécial : 5 euros / Réduit : 10 euros / Plein : 15 euros

M51 est un spectacle de danse pensé pour 51 interprètes, selon une procédure ludique. Au plateau, les danseuses et danseurs s’amassent progressivement jusqu’à l’explosion et sont immergés dans une scénographie numérique construite à partir de nouvelles lois physiques « aux paramètres chorégraphiques ». Ce puzzle transporte le spectateur dans un nouveau monde, abstrait et coloré, inspiré du cosmos et dont l’apparence est définie par l’énergie des danseurs et leurs interactions.

Co-production Le Cube Garges x La Fabrique de la Danse

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/m51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:20:00+01:00

Spectacle Danse

