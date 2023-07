Dom Juan Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 24 novembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

Dom Juan Vendredi 24 novembre, 20h00 Le Cube Garges Tarif : de 5 à 15 €

Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage contre lui. Sganarelle, son meilleur ami et serviteur, tente de le raisonner pendant son périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire…

Dom Juan est la 3ème mise en scène d’un texte de Molière par Tigran Mekhitarian. Le texte original, toujours conservé et respecté, est projeté dans un univers au plateau qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte.

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

Spectacle Théâtre classique

©Cédric Vasnier