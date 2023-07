Shangri-La Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Shangri-La Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 11 novembre 2023, Garges-lès-Gonesse. Shangri-La Samedi 11 novembre, 18h00 Le Cube Garges Dans cette adaptation de la dernière bande dessinée futuriste de Mathieu Bablet, entrez dans l’univers de Tianzhu Enterprises, la société qui contrôle la station orbitale où se sont réfugiés les derniers humains. L’objectif : s’installer sur Shangri-La, la seule région hospitalière de l’univers. Grâce aux quatre écrans géants disposés autour de vous, plongez dans un dispositif où les images de la bande dessinée sont projetées et où les musiciens jouent en direct, incarnant eux-mêmes des habitants de la station. Cette création inédite a reçu le prix NUMIX 2022 à Montréal de la meilleure expérience culturelle in situ à l’Internationale en juin 2022. Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/shangri-la?_gl=1*1njprhu*_gcl_au*MjkwMDEzMzE5LjE2ODExOTUxOTI.*_ga*MTg4NjQ4NTA5Ni4xNjgyNDM4MzY2*_ga_39H9VBFX7G*MTY4ODExMTUwMS4xNzIuMS4xNjg4MTE1ODI0LjU5LjAuMA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Spectacle Bande dessinée

