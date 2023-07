Cerveau machine x Biennale Nemo Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 4 novembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

Cerveau machine x Biennale Nemo Samedi 4 novembre, 19h00, 20h00 Le Cube Garges Gratuit, sur réservation

Panorama est une performance audiovisuelle créée à l’aide des logiciels Touchdesigner et Ableton Live, permettant d’observer une succession de fragments numériques se développer dans des environnements complexes. Un matériau hybride est formé et déformé par le son, générant des paysages numériques immersifs et hypnotiques.

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

Performance Numérique

