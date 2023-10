Cet évènement est passé Soirée de solidarité avec le Maroc Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Soirée de solidarité avec le Maroc Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 24 octobre 2023, Garges-lès-Gonesse. Soirée de solidarité avec le Maroc Mardi 24 octobre, 19h00 Le Cube Garges Entrée payante 10€ Rendez-vous au Cube Garges à partir de 19h.

Au programme : spectacles folkloriques, musiques andalouses, stands culinaires, tombola… Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

