Hoppla, on vit (encore) !

Kabarett Berlin 1933

de René Fix

Février 33, Berlin. Le « Volcan », un cabaret, s’apprête à ouvrir ses portes pour… la dernière fois. Le directeur et meneur de revue le sait mais il se tait. Silence, donc et que la fête commence. Pour cette dernière nuit « de folie », il veut lâcher ses dernières forces artistiques dans la bataille. On chantera, on dansera, on se moquera des puissants avec l’aide des oiseaux de la nuit berlinoise…

Interprétation : Frédéric Baron, Mathieu Becquerelle, Thérésa Berger, Zoé Blangez, François Clavier, Thomas Segouin, Franck Zerbib

Mise en scène : Gerold Schumann

Scénographie : Pascale Stih

Costumes : Chantal Joguet et Pascale Stih

Lumières : Philippe Lacombe

Création 2021

Production Théâtre de la vallée

Le Cube Garges avenue du général de gaulle garges Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@theatredelavallee.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

théâtre cabaret

©LucDegassart