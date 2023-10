Cet évènement est passé Garges autour de Haïti Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Garges autour de Haïti Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 20 octobre 2023, Garges-lès-Gonesse. Garges autour de Haïti 20 – 28 octobre Le Cube Garges Ce pays caribéen situé sur l’île d’Hispaniola, territoire qu’il partage avec la République dominicaine et au climat tropical, regorge de trésors ! Garges autour de Haïti fera lumière sur ce magnifique pays ! Le programme

Mercredi 25 octobre à 18h Vernissage de l’Exposition « Lumière sur Haïti » Exposition d’art dirigée par Léon Patrick CAUVIN (Associations Promart Haïti et Rêvons pour Haïti) , Exposition du château de Joux sur Toussaint Louverture Conte chantant de Jude JOSEPH

En présence du Ministre conseiller, Chef de poste du consulat d’Haïti, James Samuel R. JULES

Médiathèque intercommunale – Le Cube Garges Jeudi 26 octobre à 19h30 Projection du film « A haitian wedding » en VOSTFR En présence de M. l’Ambassadeur d’Haïti, Jean Josué PIERRE DAHOMEY et de l’équipe de distribution du film

Places limitées, inscription en ligne sur le lien ci-dessous.

Le Cube Garges Samedi 28 octobre à 13h30 Journée associative · Repas Dansant Entrée gratuite, repas payant

Musée Ephémère – Expo-vente – Animations – Interventions associatives

Repas Dansant par Saveur Créole 509 à 17h

Concert avec DJ H509 et Frè Manno à 21h

Le Cube Garges
Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse
Garges-lès-Gonesse 95140
Val-d'Oise
Île-de-France

2023-10-20T08:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise
Autres
Lieu
Le Cube Garges
Adresse
Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse
Ville
Garges-lès-Gonesse
Departement
Val-d'Oise

