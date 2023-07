Je vois ce que je crois Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 13 octobre 2023, Garges-lès-Gonesse.

“La maman de Léo dit que je n’existe pas. Elle m’appelle “l’amie imaginaire” ! C’est quoi une amie imaginaire ? L’amitié, ça ne s’invente pas, et Léo et moi sommes les meilleurs amis du monde !”

Imaginée par la compagnie Trakifandars, Je vois ce que je crois est une pièce de théâtre numérique qui multiplie les illusions d’optique afin de questionner notre relation au réel. On y suit l’histoire d’Iris, l’amie imaginaire de Léo, inquiète de son devenir au moment où celui qui l’a imaginée grandit et se désintéresse progressivement d’elle. Iris nous raconte les jeux, l’amitié, la complicité, mais aussi sa mise à distance progressive et sa crainte existentielle de disparaître dans l’oubli. Recourant à tous les moyens qui lui permettront de réapparaître aux yeux du monde, Iris entend bien prouver que l’imaginaire n’est pas moins important que ce que nous tenons pour réel.

Théâtre Numérique Jeunesse

©Georges Jabbour