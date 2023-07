Esquina Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Esquina Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 11 octobre 2023, Garges-lès-Gonesse. Esquina 11 – 14 octobre Le Cube Garges Gratuit, sans inscription Découvrez le meilleur de la réalité virtuelle latino-américaine ! Cette sélection réalisée avec l’association Le Chien qui aboie propose une sélection d’une dizaine d’œuvres immersives. Du film d’animation au jeu vidéo en passant par le documentaire 360°, les œuvres présentées vous emmènent à la rencontre de nouveaux territoires virtuels mêlant spiritualité, engagement politique, mythologies et aventures ! Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

