La vie est une fête Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 7 octobre 2023, Garges-lès-Gonesse.

La vie est une fête Samedi 7 octobre, 20h00 Le Cube Garges De 5 € à 15 €

Venez à la rencontre de Romain, un homme pas si ordinaire, qui cherche sa voie dans une France chahutée par des événements, des années 70 à aujourd’hui.

Entre sa mère dépressive, un père aimant mais maladroit, et des amours contrariés, il préfère se tenir loin de tout conflit et de toute forme d’engagement. Mais ses choix lui jouent constamment des tours et sa prudence l’expose aux vents contraires.

C’est dans ce tourbillon drôle et parsemé d’embûches que Romain va progressivement se rencontrer, et faire de sa vie une fête !

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:15:00+02:00

Spectacle Comédie

©Frédérique Toulet