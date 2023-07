Identités Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 30 septembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

Identités Samedi 30 septembre, 20h00 Le Cube Garges Gratuit, sur inscription

Le spectacle musical et chorégraphique Identités est une rencontre entre deux univers : Catherine Lara avec son violon, et les danseurs de la compagnie Kumo. Ensemble, ils incarnent avec force et générosité ce qui forge notre identité : notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l’autre.

Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et la compagnie Kumo. Et pourtant, leurs différences sont autant d’atouts qui les unissent le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier.

Laissez-vous émerveiller par un voyage empreint d’émotion et de poésie, dans lequel les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip-hop.

Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/identites-scolaire »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:20:00+02:00

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:20:00+02:00

Spectacle musical Danse

©Eric Bongrand