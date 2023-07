Dernière minute Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Dernière minute Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 27 septembre 2023, Garges-lès-Gonesse. Dernière minute 27 – 30 septembre Le Cube Garges Entrée libre, gratuit sans inscription Cette installation est une expérience symbolique, conçue autour de l’étirement d’une minute, celle juste avant de franchir le seuil, avant de mourir ou avant de naître. Pendant 30 minutes, dans un espace baigné de vidéo et de musique, Dernière minute donne la possibilité de vivre l’expérience d’une bascule entre un avant et un après, d’une métamorphose à l’endroit de la matière, à hauteur de particule. Être goutte, brûler feu, filer fumée, frissonner cendre, vibrer terre, glisser air, couler pluie, rouler vague. Certaines courtes séquences peuvent affecter les personnes épileptiques photosensibles. Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

