Céto
Le Cube Garges
Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Céto Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 7 juillet 2023, Garges-lès-Gonesse. Céto 7 et 8 juillet Le Cube Garges Tarif plein : 10,00 €

Tarif réduit : 5,00 €

À bord de Céto, une expédition scientifique se prépare. Psari, une scaphandrière, s'apprête à plonger dans les profondeurs de l'océan pour effectuer des relevés scientifiques. Au cours de son exploration, elle rencontre des créatures marines inattendues. Intriguée par ces découvertes, elle touche l'une d'entre elles. Une étrange métamorphose se déclenche, le courant s'intensifie, altérant la trajectoire de Psari pour l'emporter jusqu'aux profondeurs de l'océan.

Le Cube Garges
Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse
Garges-lès-Gonesse 95140
Val-d'Oise
Île-de-France

2023-07-07T13:30:00+02:00 – 2023-07-07T14:00:00+02:00

Spectacle Danse

