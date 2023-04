Le miroir d’un moment Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise

Le miroir d’un moment Le Cube Garges, 7 avril 2023, Garges-lès-Gonesse. Le miroir d’un moment 7 avril – 29 juillet Le Cube Garges Entrée libre – Tout public Mêlant filtres de réalité augmentée, miroir vieux de 25 siècles, et photographies de Gargeois·es, l’exposition Le miroir d’un moment propose une galerie de portraits du XXIème siècle. Son parcours ludique et interactif saura plaire autant aux petits qu’aux grands. Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:00:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-07-29T11:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00 exposition art Inès Alpha

