La Grande Suite, expérience immersive au CEPM n°7 Le Cube Garges, 22 février 2023, Garges-lès-Gonesse.

La Grande Suite, expérience immersive au CEPM n°7 22 – 24 février Le Cube Garges

invitations et détaxes pour les professionnels

359 Degrés – Eva Carmen Jarriau

Le Cube Garges avenue du général de gaulle garges Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://eaf84304-296a-457c-af07-838fbf4d61c6.filesusr.com/ugd/7dc5d8_dff456f2030749ce8a19316027ecde8c.pdf »}, {« data »: {« author »: « cie 359 degru00e9s », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Grande Suite (teaser 1) 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QetsxwzejyQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QetsxwzejyQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCohByGiQFob2dfu_Ij3ttrw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://eaf84304-296a-457c-af07-838fbf4d61c6.filesusr.com/ugd/7dc5d8_dff456f2030749ce8a19316027ecde8c.pdf Liens teasers : https://www.youtube.com/watch?v=QetsxwzejyQ&list=PLTeAcoEHnTcI1TGmCDmHjEZONUExWBPtZ&index=1

Fondée fin 2017 par Eva Carmen Jarriau, la compagnie 359 Degrés s’intéresse à la transdisciplinarité art vivant & numérique. Depuis sa création, la compagnie a reçu le soutien en compagnonnage de Cyril Teste / Collectif MxM et de la maison Jacques Copeau, du Centquatre-Paris, de la Région Ile-de-France (Fond Talents Émergents 2020) et elle fait partie du « Vivier » du TNG de Lyon jusqu’en 2022/2023. La Grande Suite à reçu le prix de l’écriture du théâtre immersif de la Fondation Polycarpe. En 2021, Le CEPM n°7, installation performative dérivée est créée à la MC93.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T17:00:00+01:00

2023-02-24T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Le Cube Garges Adresse avenue du général de gaulle garges Ville Garges-lès-Gonesse Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Departement Val-d'Oise

Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/garges-les-gonesse/

La Grande Suite, expérience immersive au CEPM n°7 Le Cube Garges 2023-02-22 was last modified: by La Grande Suite, expérience immersive au CEPM n°7 Le Cube Garges Le Cube Garges 22 février 2023 Garges-lès-Gonesse Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse

Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise