Aimons-nous vivants / MMFF – Mathie Ma Fille Foundation Le Cube cirque Boulazac Isle Manoire, 21 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Cela pourrait sonner comme le tube disco des années 80 de François Valéry et pourtant…

Sur scène il n’y a qu’Arnaud, Samuel et un mât chinois de 5,5m. Histoire d’attendrir l’engin, ils l’ont coiffé de palmes de cocotier et orné de bananes. Il est le point culminant de leur île. Un maigre territoire hérité du passé colonial de leurs nations respectives. Isolés comme jamais, ils se prennent à rêver de Vendredi et de Crusoé.

Entre le théâtre et le cirque, des lignes se croisent, des tentatives échouent, des pratiques émergent, des échanges se créent, la zone est perméable.

Les corps se portent, se tendent, se rattrapent avant la chute mais parfois se blessent aussi. Il faudra dans tous les cas s’en relever pour que les limites s’écartent et que le jeu s’installe..

2024-03-21 fin : 2024-03-21 21:00:00. EUR.

Le Cube cirque Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It could sound like François Valéry’s 80s disco hit, and yet?

On stage, it’s just Arnaud, Samuel and a 5.5m Chinese mast. To soften the blow, they’ve topped it with coconut palms and adorned it with bananas. It is the highest point on their island. A meagre territory inherited from the colonial past of their respective nations. Isolated as never before, they dream of Friday and Crusoe.

Between theater and circus, lines cross, attempts fail, practices emerge, exchanges are created, the zone is permeable.

Bodies carry each other, stretch each other, catch each other before they fall, but sometimes hurt each other too. In all cases, you have to get up before the limits are pushed aside and the game begins.

Puede sonar a éxito discotequero de los 80 de François Valéry, pero no lo es?

En el escenario, sólo están Arnaud, Samuel y un poste chino de 5,5 metros. Para suavizar el golpe, lo han coronado con cocoteros y lo han decorado con plátanos. Es el punto más alto de su isla. Un exiguo territorio heredado del pasado colonial de sus respectivas naciones. Aislados como nunca, sueñan con Viernes y Crusoe.

Entre el teatro y el circo se cruzan líneas, fracasan intentos, surgen prácticas, se crean intercambios, la zona es permeable.

Los cuerpos se llevan, se estiran, se atrapan antes de caer, pero a veces también se hacen daño. En todos los casos, hay que levantarse antes de que se traspasen los límites y comience el juego.

Es könnte wie ein Disco-Hit von François Valéry aus den 80er Jahren klingen, und doch?

Auf der Bühne stehen nur Arnaud, Samuel und ein 5,5 m hoher chinesischer Mast. Um das Gerät weicher zu machen, haben sie es mit Kokospalmen behängt und mit Bananen verziert. Er ist der höchste Punkt ihrer Insel. Ein kleines Gebiet, das sie aus der kolonialen Vergangenheit ihrer jeweiligen Nationen geerbt haben. Isoliert wie nie zuvor, beginnen sie von Freitag und Crusoe zu träumen.

Zwischen Theater und Zirkus kreuzen sich die Linien, Versuche scheitern, Praktiken entstehen, Austausch wird geschaffen, die Zone ist durchlässig.

Die Körper tragen sich, spannen sich an, fangen sich vor dem Sturz auf, aber manchmal verletzen sie sich auch. In jedem Fall muss man sich wieder aufrappeln, damit die Grenzen verschoben werden und sich das Spiel etablieren kann.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux