Peuple Parallèle / Collectif Parallèle(s) Le Cube Cirque Boulazac Isle Manoire, 23 janvier 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Connaissez-vous le 45e parallèle Nord ?

Cette ligne imaginaire se trouve exactement à mi-chemin entre l’Équateur et le pôle Nord.

Peuple parallèle amène au voyage guidé par un tumulte mystérieux : celui de la découverte. Le chemin d’impulsion : une balade-arpentage sur le territoire français à la rencontre des habitants d’ici et là.

Au gré de ce périple, il y a les espaces en marge, puis les regards posés sur ces lieux singuliers qui façonnent des histoires plurielles. De cette immersion expérimentale et documentaire nourrie par une soixantaine de rencontres, naît Peuple parallèle, une pièce pour trois comédiens. Les images défilent, les paysages prennent vie….

Do you know the 45th parallel north?

This imaginary line lies exactly halfway between the Equator and the North Pole.

Peuple parallèle takes us on a journey guided by a mysterious tumult: that of discovery. Le chemin d?impulsion: a survey of French territory to meet the local inhabitants.

Along the way, we discover spaces on the bangs, and then the way we look at these singular places, shaping multiple histories. This experimental and documentary immersion, nourished by some sixty encounters, gave rise to Peuple parallèle, a play for three actors. Images flash by, landscapes come to life?

¿Conoce el paralelo 45 Norte?

Esta línea imaginaria se encuentra exactamente a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte.

Peuple parallèle le lleva en un viaje guiado por un misterioso tumulto: el del descubrimiento. Le chemin d’impulsion (El camino de impulso): un paseo por Francia para conocer a los habitantes locales.

A lo largo del camino, hay espacios en los márgenes, y luego están las ojeadas a estos lugares singulares que dan forma a múltiples historias. Esta inmersión experimental y documental, alimentada por unos sesenta encuentros, dio lugar a Peuple parallèle, una obra de teatro para tres actores. Las imágenes pasan, los paisajes cobran vida..

Kennen Sie den 45. nördlichen Breitengrad?

Diese imaginäre Linie befindet sich genau auf halbem Weg zwischen dem Äquator und dem Nordpol.

Peuple parallèle führt auf eine Reise, die von einem geheimnisvollen Aufruhr geleitet wird: dem Aufruhr der Entdeckung. Der Weg des Impulses: Eine Wanderung durch Frankreich, um die Bewohner von hier und dort zu treffen.

Auf dieser Reise gibt es die Räume am Rande, dann die Blicke auf diese einzigartigen Orte, die pluralistische Geschichten formen. Aus diesem experimentellen und dokumentarischen Eintauchen, das durch etwa 60 Begegnungen genährt wurde, entstand Peuple parallèle, ein Stück für drei Schauspieler. Die Bilder ziehen vorbei, die Landschaften erwachen zum Leben?

